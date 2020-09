Die gemeinsame Erklärung der sechs Staaten wurde am UN-Hauptquartier in New York nach einer Videokonferenz des Sicherheitsrats veröffentlicht. Die Arbeit des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen ist derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie stark eingeschränkt. Persönliche Treffen finden nicht mehr statt. Die Videokonferenzen haben aber nicht den Status offizieller Sitzungen.