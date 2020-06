Die jüngere Schwester Kim Jong Uns spielt "vor und hinter den Kulissen eine äußerst wichtige Rolle und ist auch innerhalb der Partei der Arbeit aufgestiegen", sagt Christian Taaks von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Südkorea. "Auffallend ist, dass sie oft in Erscheinung tritt, wenn sich der Ton verschärft und eine Eskalation der Situation befeuert wird. Dann tut sie sich mit drastischen Formulierungen und Drohszenarien hervor", sagt Taaks.



Der Weltöffentlichkeit sei sie spätestens bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea aufgefallen, bei denen sie Kim Jong Un vertrat. Auch bei den Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Singapur und Hanoi war sie dabei. "Ihre Rolle ist in den letzten Jahren enorm gewachsen", sagt Taaks.

Bildquelle: Reuters