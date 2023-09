Nach Informationen der "New York Times" will Kim, der nur selten ins Ausland reist, Putin offenbar im September in Wladiwostok treffen. Demnach soll der Besuch am Rande eines Wirtschaftsforums in der Stadt an der russischen Pazifikküste stattfinden - das Forum ist für die Zeit vom 10. bis 13. September anberaumt. Auch die "Washington Post" berichtete über das geplante Treffen.