Vera Jourova, Vizepräsidentin der EU-Kommission.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archiv

Trotz internationaler Kritik am ungarischen Notstandsgesetz in der Corona-Krise will die EU-Kommission vorerst nicht einschreiten. Dies bestätigte Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova. Zuvor hatte die "Welt" berichtet.



Jourova sagte, sie habe das ungarische Gesetz analysiert und sehe im Text selbst keinen Anlass für ein Vertragsverletzungsverfahren. Doch gebe es schon lange Sorge unter anderem über die Gewaltenteilung in Ungarn. Deshalb werde sie die Lage in dem EU-Staat sehr intensiv und "proaktiv" beobachten.