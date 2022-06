Knapp zwei Stunden Verspätung nach langer Debatte auf der Landesdelegiertenkonferenz in Bielefeld - dann stimmten die Grünen in NRW mit 85 Prozent für den Koalitionsvertrag mit der CDU. Weil die Union schon am Vormittag in Bonn im Eiltempo zugestimmt hatte, stehen die Zeichen in Düsseldorf nun auf Schwarz-Grün.