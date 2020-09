Die grüne Welle rollt vor allem in den Städten, in einigen Räten stellt die Partei jetzt die stärkste Fraktion. Dort könnten die Grünen bei der Stichwahl in zwei Wochen auch erstmals die Spitzenposten erobern: In Münster, Bonn und auch in Laschets Heimatstadt Aachen gehen grüne OB-Kandidaten ins Rennen.