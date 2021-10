Laschet empfiehlt Wüst als Nachfolger in NRW

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet empfiehlt den bisherigen NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst als seinen Nachfolger an der Spitze der Landesregierung und der Landes-CDU. Diesen Vorschlag hat Laschet dem CDU-Landesvorstand unterbreitet.



Der neue Ministerpräsident muss vom Düsseldorfer Landtag gewählt werden. Die nächste reguläre Landtagswahl steht in NRW am 15. Mai 2022 an. Zum CDU-Landesvorsitzenden soll der 46-jährige Wüst am 23. Oktober auf dem Landesparteitag gewählt werden. Voraussichtlich am 27. Oktober soll die Wahl zum neuen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen folgen. CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen gab am Dienstagabend bekannt, dass dieser Termin angestrebt werde.