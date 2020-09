Flüchtlinge in der Gaskammer, Glorifizierung von Adolf Hitler - Bilder des klassischen Rechtsextremismus, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen, so beschreibt es Uwe Reichel-Offermann. Seit heute ist er "Sonderbeauftragter rechtsextremistische Tendenzen in der nordrhein-westfälischen Polizei", er muss jetzt aufklären.