Dass sich Thomas Kutschaty, der Vorsitzende der SPD-Fraktion in NRW und Sebastian Hartmann, der Landesvorsitzende, nicht grün sind, das war schon vor diesem Donnerstag klar, als Kutschaty in einem Café am Düsseldorfer Rheinufer vor den Mikrofonen stand und seine Kandidatur für den Landesvorsitz auf dem Parteitag in Münster Mitte November erklärte.