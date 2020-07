Im Zusammenhang mit den 69 versendeten "NSU 2.0"-Drohmails hat es zwei vorläufige Festnahmen gegeben. Tatverdächtigt werden ein 63 Jahre alter ehemaliger bayerischer Polizist und dessen 55 Jahre alte Ehefrau, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Montag mit. Beide seien am Freitag vorläufig festgenommen worden, mittlerweile aber wieder frei.