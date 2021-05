Deswegen halte ich diese Einzeltäter-These für gefährlich, weil wenn man sich die Strukturen nicht anschaut, ist einer gefasst, aber der Rest macht eventuell weiter. Und gerade in diesem Fall fällt es mir sehr schwer, mir vorzustellen, wie einer alleine in so vielen Bundesländern an so viele sensible Daten kommt und die aus Polizeirechnern abfragen lässt, ohne irgendwelche Unterstützer zu haben. Ich finde, da stellen sich eine Menge Fragen, und die müssen jetzt beantwortet werden.