Dass vor allem hessische Polizistinnen und Polizisten aufatmen, hat seinen Grund. Von Polizei-Computern in Hessen – aber auch in Hamburg und Berlin – waren sensible Daten mancher Briefe-Empfängerin abgefragt worden. Auch solche, die vorsorglich beim Einwohnermeldeamt gesperrt waren, um die Frauen zu schützen.