Neben dem Verfassungsschutz haben auch die Strafermittlungsbehörden viele Fehler gemacht. Trotz der insgesamt 13 Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern sind bis heute wichtige Fragen offen. Gab es noch weitere Mittäter? Wie kamen die drei an die vielen Waffen? Wie wurden die Opfer ausgewählt? Unklar sind bis heute auch die Rolle des V-Mann-Führers Andreas T. in Kassel sowie das Aktenschreddern beim Verfassungsschutz 2011.