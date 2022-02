Die Kommentare des mutmaßlichen Täters in einem Online-Schachforum verhalfen ihnen zum Durchbruch: Die "NSU 2.0"-Drohschreiben wurden immer nur dann verschickt, wenn der User gerade nicht Schach spielte. Über das Schachforum und die IP-Adresse fanden die Ermittlerinnen und Ermittler so den Weg zu Alexander M. Er wurde im Mai 2021 in seiner Wohnung in Berlin festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.