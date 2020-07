Anne Helm: Dass ich Morddrohungen per E-Mail oder über Soziale Netzwerke bekomme, ist mir schon öfter passiert - so etwas bringe ich natürlich zur Anzeige. In diesem Fall ist aber das Spezielle, dass der oder die Täter ihre Drohungen mit sehr persönlichen Daten untermauern, die nicht öffentlich zugänglich und auch nicht so einfach recherchierbar sind.