Sie hätten die Grundlage für ein Weltrechtsprinzip gelegt, nach dem Kriegsverbrechen und schwerste Menschenrechtsverbrechen "nirgendwo auf der Welt ungesühnt bleiben", sagte Steinmeier am Freitagabend beim Gedenkakt in Nürnberg. Ohne diese Verfahren gäbe es den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nicht.