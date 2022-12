Über 3.000 Menschen schlafen in New York auf der Straße oder in den U-Bahn-Stationen, so eine Schätzung der Stadt. Steigende Kriminalität in der Subway und der Tod einer Frau, die im Januar von einem an Schizophrenie leidenden obdachlosen Mann vor einen Zug gestoßen worden war, hatten den Bürgermeister Eric Adams auf den Plan gerufen.