SOS Méditerranée wiederholte in einer Mitteilung die Forderung, dass zumindest 44 Migranten auf der "Ocean Viking", die sich in einer psychologischen Notlage befänden, "so schnell wie möglich an einen sicheren Ort an Land" gebracht werden sollten. Die Hilfsorganisation hatte am Freitag den Notstand ausgerufen, nachdem mehrere der Geretteten versucht hatten, sich das Leben zu nehmen.