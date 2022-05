Danach sieht es nicht aus. Nach starken Produktionskürzungen zu Anfang der Corona-Pandemie hat die Allianz ihre Tagesproduktionsziele in den vergangenen Monaten schrittweise angehoben. Im Juni wird die Gruppierung wie schon im Mai 432.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag zusätzlich in den Markt pumpen, wie Ölminister der Opec+ am Donnerstag beschlossen. Allerdings war die Allianz schon bisher nicht in der Lage, die selbst gesetzten Produktionsziele zu erfüllen, weshalb unter Analysten nicht mit einem realen Anstieg gerechnet wird.