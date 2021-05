Aktuell liegen Kurz und seine ÖVP trotz aller Kritik in Umfragen weit vorne. Aber die Ermittlungen gegen Kurz, der sich eigentlich von der Freude über zahlreiche Corona-Lockerungen in Österreich tragen lassen will, sind für ihn unangenehm. Kurz selbst hat klargemacht, dass er - ähnlich wie aktuelle oder einstige Regierungschefs in Italien und Israel - im Fall eines Strafverfahrens nicht an einen Rückzug denke.