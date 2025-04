Anja Windl: Klimaaktivistin soll Österreich verlassen

Windl: "Lasse mich nicht beeindrucken"

Die aus dem Raum Straubing stammende Aktivistin will innerhalb der vierwöchigen Frist eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einlegen. "Ich lasse mich nicht beeindrucken", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "In Zeiten eines aufkeimenden Faschismus' und einer brennenden Welt ist friedlicher Protest notwendig."

Es wird protestiert in Deutschland. Dass das geht, ist ein hohes Gut in unserer Demokratie und im Grundgesetz verankert. Aber viele der Proteste sind radikaler geworden. Was genau hat sich verändert? Wir zeigen Ausschnitte aus der Doku "Am Puls".

22.08.2024 | 2:00 min