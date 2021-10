Er mache "Platz", so Sebastian Kurz. Das ÖVP-Wording allgemein lautet: er trete "zur Seite", nicht etwa zurück. Denn er bleibt Parteichef und er wird "Klubobmann" (Fraktionsführer) im Nationalrat. Damit bleibt er der mächtigste Mann in der Regierung, denn sein designierter Nachfolger im Kanzleramt, Außenminister Alexander Schallenberg, ist sein enger Vertrauter und hat keine nennenswerte eigene Hausmacht in der ÖVP.