Im Januar übernahm Ernst als brandenburgische Bildungsministerin den Vorsitz der Kultusministerkonferenz (KMK) der Bundesländer - ein vor allem in der Corona-Zeit wichtiger Posten. Schließlich wurde kaum ein Thema in Lockdown-Zeiten emotionaler und kontroverser diskutiert als die Bildungspolitik. Ministerin in Potsdam ist Ernst bereits seit September 2017. Ob sie ihre politische Karriere dort als Frau des Bundeskanzlers fortsetzen wird, bleibt abzuwarten.