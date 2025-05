Scholz über Kanzlerschaft: "Überwiegend das Richtige getan"

Der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) hat sich gegen Kritik an seiner Amtsführung gewehrt. "Ich denke schon, dass ich überwiegend das Richtige getan habe und dass das auch rauskommen wird", sagte er auf dem Evangelischen Kirchentage in Hannover. In seiner in der kommenden Woche endenden Amtszeit habe er viele Weichen für eine gute Zukunft in Deutschland gestellt, konstatierte Scholz.