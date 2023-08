Die Umfrage zum Politbarometer extra wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen am 9. und 10. August durchgeführt. 1.061 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte wurden telefonisch befragt, sowohl per Festnetz als auch per Handy. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Wert von 40 Prozent gut drei Prozentpunkte plus oder minus. Bei einem Wert von zehn Prozent liegt er bei rund zwei Prozentpunkten plus oder minus.