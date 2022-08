Barack Obama in Kairo, Emmanuel Macron an der Sorbonne, Angela Merkel in Harvard - gerne nutzen Staats- und Regierungschefs die altehrwürdige Aura renommierter Universitäten, um mal ganz grundsätzliche Überlegungen und Ideen zu teilen. Und so nutzte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Auftritt vor Studenten in Prag heute ebenfalls für einen europapolitischen Rundumschlag.