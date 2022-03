So gab BP im Februar bekannt, dass die Beteiligung am russischen Ölproduzenten Rosneft aufgegeben werde. Unternehmen von McDonald's über Toyota bis hin zu IKEA haben ihre Geschäfte in Russland beendet. Weitere westliche Firmen wie Sony und Nintendo kündigten ihren Rückzug vom russischen Markt an. Die US-Investmentbank Goldman Sachs will als erstes Wall-Street-Institut ihr Geschäft in Russland abwickeln.