Manche Eigentümer nutzen dieses Zeitfenster, um in Richtung sicherer Häfen in See zu stechen: Die Yacht "My Solaris" von Multimilliardär und Chelsea-Noch-Eigentümer Roman Abramowitsch verließ Barcelona am 8. März - aktuelles Ziel unbekannt. Die 104 Meter lange Yacht "Quantum Blue" des Einzelhandel-Giganten Sergei Galizki wurde Anfang März kurzzeitig in Monaco festgehalten. Nach Freigabe - Galizki steht noch auf keiner der aktuellen Sanktionslisten - legte sie sofort ab. Jetzt befindet sie sich vor der ägyptischen Küste im Roten Meer.