Fall Palme eingestellt - Verdächtiger tot

Der Verdächtige selbst gab damals an, am Tatort gewesen zu sein. Er habe versucht, Palme wiederzubeleben und mit dessen Frau und der Polizei gesprochen. Die Zeugenaussagen erklärte er damit, dass er auch den Attentäter verfolgt habe und von Beobachtern mit diesem verwechselt worden sei. Später stufte ihn die Polizei als unglaubwürdigen und widersprüchlichen Zeugen ein, an dem sie kein weiteres Interesse habe.