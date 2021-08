"Ich werde nicht nach Weißrussland zurückkehren", teilte sie Reuters in einer Nachricht über Telegram mit. Angaben der Athletenvertretung BSSF zufolge steht Timanowskaja aktuell unter dem Schutz der japanischen Polizei und will um Asyl in Europa bitten. Dafür wolle sie sich an die österreichische Botschaft in Tokio wenden.