Die Gesundheit der Athleten müsse oberste Priorität haben, so Abe.

Quelle: -/Kyodo/dpa/Bild vom 14.03.2020

Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat erstmals eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele wegen der Corona-Krise in Betracht gezogen. Vor dem Parlament in Tokio sagte er, dass damit gerechnet werden müsse. Von einer Absage könne aber keine Rede sein.



"Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir müssen über eine Verschiebung entscheiden", so Abe. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will binnen vier Wochen Klarheit über eine mögliche Verschiebung der Sommerspiele in Tokio schaffen.