ZDF: Nun hat man Ihrem Parteifreund Joschka Fischer vorgeworfen, als der noch Außenminister war, er sei im Grunde viel zu milde mit den Mullahs umgegangen. In seiner Zeit schon hätte man das Atomprogramm, was Sie gerade genannt haben, vorbereiten können. Und nun sei der Bau der Atombombe so weit vorangetrieben, dass es im Grunde zu spät sei, das noch zu stoppen. Wie also jetzt ganz konkret weiter im Atomstreit?