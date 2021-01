Der "One Planet Summit" war von Frankreich, der Weltbank und den Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden - bisher gab es Treffen in Paris 2017, New York 2018 und Nairobi 2019.



Ziel ist es, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu beschleunigen und mehr Investitionen in den Klimaschutz zu fördern. Der Gipfel hätte eigentlich bereits im Sommer in Marseille stattfinden sollen, wurde aber wegen Corona verschoben.



Paris sieht den "One Planet Summit" nun als Auftakt für verschiedene Klima-Treffen, die in diesem Jahr stattfinden - allen voran der Klimagipfel in Glasgow im November.



Quelle: dpa