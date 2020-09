Die Diskussion hatte neuen Schwung durch ein Interview von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erhalten, der in der "Bild am Sonntag" zur Eile mahnte und sagte: "Ich habe von allen Fraktionen die Zusage, dass wir noch in diesem Monat eine Entscheidung treffen müssen." Die Zeit drängt, weil bereits in wenigen Wochen die Vorbereitungen für die nächste Bundestagswahl anlaufen werden, die regulär im Herbst 2021 stattfinden wird.