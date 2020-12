Orban will offenbar mit Fidesz raus aus EVP

Der EVP-Fraktionssprecher Pedro Lopez de Pablo habe gesagt, dass über diese Angelegenheit nicht die EVP-Fraktion, sondern die EVP als Ganzes entscheiden müsse, berichtete "telex.hu". In dem Brief an Weber habe Orban betont, es gebe zwischen Fidesz und der EVP "Unterschiede der Sichtweisen und Werte". Durch eine neue Form der Zusammenarbeit gehe es darum, "Kommunikationsprobleme zu vermeiden", schrieb "Nepszava".