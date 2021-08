Die in Berlin tolerierte Menge von 15 Gramm sei dagegen "eindeutig" zu hoch, so Ludwig weiter. Dort kifften so viele Jugendliche wie sonst nirgendwo in Deutschland. In den meisten Bundesländern wird bei dem Besitz von bis zu sechs Gramm Cannabis schon jetzt in der Regel auf eine Strafverfolgung verzichtet. In einigen Ländern gelten auch höhere Obergrenzen.