Es gibt noch viel zu tun in der deutschen Organspende, aber ich glaube nicht, dass die Widerspruchsregel an den langen Wartezeiten etwas ändern kann. Ich befürchte viel mehr, dass die Spendenbereitschaft durch das neue Gesetz noch weiter sinken wird. Denn in den fast drei Jahrzehnten, in denen ich nun über die Organspende aufkläre, habe ich eins gelernt: Menschen wollen die Hoheit über ihre Entscheidungen behalten. Genau, wie es hierzulande jedem überlassen ist, ein Testament oder eine Patientenverfügung anzufertigen, sollte auch die Entscheidung für oder gegen eine Organspende ohne Verpflichtung getroffen werden. Ein zentrales Organspende-Register kann also nur funktionieren, wenn ich jeder Zeit in der Lage bin, die Entscheidung offen zu lassen und meinen Eintrag zu ändern.