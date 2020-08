Die Nordost-CDU hat bislang fast stoisch den von Angela Merkel eingeschlagenen Mitte-Kurs gehalten und sich nach links und rechts klar abgegrenzt. Zwar gab es auch im Heimat-Verband der Kanzlerin Kritik an deren Flüchtlingspolitik. Doch wurden die Vertreter der erzkonservativen Werteunion in die Landesparteispitze eingebunden und entfalten seither kaum Wirkung nach außen. Das könnte sich nun ändern. Nach der Rücktrittsankündigung des als gemäßigt geltenden Landesparteichefs Vincent Kokert strebt CDU-Jungstar Philipp Amthor in das Spitzenamt.



Der 27-Jährige, seit 2017 im Bundestag und als redseliger Gesprächspartner gefragter Gast in Talkshows, gilt als streng konservativ. Dabei hat er - unter anderem in einer viel beachteten Bundestagsdebatte - stets kritische Distanz zur AfD gewahrt. Gleiches trifft auf die CDU im Landtag zu, wo die Union bei der Wahl 2016 ihre Position als zweitstärkste Kraft an die AfD abtreten musste.



Quelle: dpa