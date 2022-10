Am Abend ist Julia erleichtert und glücklich: Auch ohne Marteria ist es so voll geworden wie gehofft. "Ich glaube, wir haben hier heute ganz verschiedene Menschen erreicht", sagt sie zufrieden. Was Julia in zehn Jahren macht? Da ist sie selbst gespannt. "Ich bin auf jeden Fall offen dafür, was kommt. Aber ich werde auf jeden Fall hier sein. In dieser Stadt. Also wenn ihr in zehn Jahren wieder kommt, ihr findet mich hier."