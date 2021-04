In diesem Jahr hatte Franziskus die Texte beim traditionellen Kreuzweg am Karfreitag Kindern und Jugendlichen anvertraut. Sie schrieben über Mobbing und Demütigung, über Diskriminierung und ihre Gefühle, wenn in den Familien Streit und Zwietracht herrschten. Es war der Versuch, denen eine Stimme zu geben, die aus seiner Sicht nicht nur in Pandemiezeiten wenig gehört werden.