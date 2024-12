Baerbock: Kabelschaden in Ostsee ist "dringender Weckruf"

Daher gelte es, die kritische Infrastruktur noch stärker zu schützen. "Es braucht mehr Investitionen in den nationalen Schutz", sagte Baerbock. Zugleich werde die Zusammenarbeit in Nato und EU ausgebaut. "So beraten wir derzeit gemeinsam mit unseren NATO-Partnern, wie wir die Ostsee besser vor hybriden Gefahren sichern können."