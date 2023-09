Overtourism in Österreich : Hype um Hallstatt

Berge, ein See und schöne Holzhäuser: Hallstatt am See ist ein Symbol für Österreich. Es ist einer der Tourist*innen-Hotspots der Alpenrepublik. Durch Instagram und eine koreanische Netflix-Serie hat das kleine Dorf am Hallstätter See große Bekanntheit erlangt und wird von Reisenden überrannt. Besonders beliebt: der Selfiespot mit Blick auf die beiden Kirchtürme und den malerischen See.