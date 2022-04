Taliban: Tote nach Angriffen durch Pakistan

In Afghanistan sind nach Angaben der militant-islamistischen Taliban mindestens 36 Zivilisten bei Angriffen des pakistanischen Militärs getötet worden. In der Provinz Khost im Osten des Landes habe das Nachbarland in der Nacht zum Samstag vier Dörfer aus der Luft bombardiert, berichtete ein Vertreter der Taliban, die seit August in Afghanistan wieder an der Macht sind. Dabei seien mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen, auch Kinder. Zudem gebe es mindestens 20 Verletzte. Die Aussagen konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.