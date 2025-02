Aktivist: "Leben unter der Hamas war ein Alptraum"

Als ich einmal etwas über die Ermordung von Ex-Hamas-Chef Yahya Sinwar schrieb, kam einer der anderen Bewohner zu mir und sagte: "Wie kannst du so etwas über Sinwar sagen?" In dem Moment wusste ich, dass es keine einfache Diskussion wäre, also habe ich mich gar nicht darauf eingelassen. Man muss in solchen Umfeldern sehr vorsichtig sein, was man sagt und mit wem man spricht.