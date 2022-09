Stelzenmüller: Ich verstehe das Bedürfnis der Regierung und auch des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) sehr gut, immer sorgfältig abzuwägen, was eskalatorisch sein könnte und was nicht. Was wir aber in fast sieben Monaten Krieg auch gesehen haben: Die Einschätzung dessen, was eskalatorisch ist, verschiebt sich regierungsseitig immer wieder. Erstaunliche Dinge sind da schon geliefert worden, die vor sechs Monaten völlig undenkbar waren.