So hatte Frankreichs Armee nie nur die Verteidigung Westeuropas vor Augen, sondern auch das Durchsetzen französischer Interessen in Afrika - das stellt an das Material ganz andere Anforderungen an Geschwindigkeit, Transportfähigkeit etc. Gemeinsam haben sie aber alle, dass sie sowohl in der Offensive als auch in der Defensive sinnvoll eingesetzt werden können.