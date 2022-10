Monatelang hatte KMW am Aufbau eines Wartungszentrums an der polnischen Grenze gearbeitet, doch das Vorhaben scheiterte an polnischen Auflagen. Nach "Spiegel"-Informationen soll nun ein Standort in der Slowakei im Gespräch sein. Die USA hingegen können an die Ukraine gelieferte M777-Haubitzen in Polen warten.