Am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2022, überträgt das ZDF um 12:00 Uhr die Friedensbotschaft des Papstes an die Welt und den Segen "Urbi et Orbi" live aus Rom. Vatikan-Experte Jürgen Erbacher kommentiert. Der Papst spendet den Segen von der Mittelloggia des Petersdoms aus. Zuvor hält er seine Weihnachtsansprache, in der er üblicherweise auf Konflikte und Notlagen in der Welt eingeht.



Sehen Sie hier den Segen "Urbi et Orbi" im ZDFheute-Livestream:

Urbi et Orbi