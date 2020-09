Was genau vor einer Woche im Norden Paraguays geschah, ist unklar. Fest steht dagegen: Zwei Mädchen haben eine Militäroperation in Yby Yau gegen die linksgerichtete EPP-Guerilla nicht überlebt. Der Verdacht steht im Raum, dass die Militärs die Kinder gezielt getötet haben. Am Mittwoch reagierte die Guerilla offenbar mit der Entführung eines Politikers.