Gemäß dem Pariser Abkommen sollen die Vertragsstaaten bis zum 31. Dezember überarbeitete nationale Klimaschutzziele bei der UNO einreichen. Bisher haben das erst etwa 20 von 110 Ländern getan. Der virtuelle eintägige Klimagipfel, den die UNO, Großbritannien und Frankreich am Samstag in New York ausrichten, soll alle noch einmal wach rütteln. [Wie es um den Klimaschutz in Deutschland steht, lesen Sie hier.]